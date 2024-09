TCL ma dla was hit. Smartfon i tablet z ekranem nowej generacji. Pokochacie je

Ekran NXTPAPER powstał z myślą o ochronie wzroku użytkowników, ale również po to, żeby jak najbardziej umilić im pracę z dokumentami i czytanie e-booków. Matowy ekran redukuje emisję niebieskiego światła. Ludzkie oko nie powinno być wystawiane na jego długotrwałą emisję, bo może dojść do uszkodzenia siatkówki i plamki żółtej oka. Ponadto jego nadmiar zaburza produkcję melatoniny, co wprost prowadzi do zaburzeń snu. Technologia NXTPAPER, którą TCL przyniesie już niedługo, wydajnie ją eliminuje. Oznacza to, że jeżeli używamy ekranu do nauki, to możemy robić to dłużej, bez szkody dla wzroku i bez poczucia zmęczenia oczu. Jeżeli natomiast pracujemy, to nasza produktywność nie spadnie, tak jak to ma miejsce w przypadku tradycyjnych ekranów.