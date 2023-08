Konkurencja czegoś takiego nie ma. TCL pokazał tanie telefony z ekranem, który nie męczy oczu

TCL udało się stworzyć coś nowego z tych obu technologii - wyświetlacze Nxtpaper. Są to kolorowe, energooszczędne i niemęczące oczu ekrany, które wykorzystują oświetlenie otoczenia do podświetlania obrazu. Nie wymagają własnego podświetlenia do pracy przy jasnych warunkach oświetleniowych. Nxtpaper mają też lepszy kontrast i częstotliwość odświeżania niż e-papier, co pozwala na wyświetlanie treści wideo i graficznych.