Nokia wskrzesza lata 90. nowymi telefonami. Zagrasz na nich w ulubioną grę z dzieciństwa

Nie ma co łudzić się, że przeszłość wróci do nas w niezmienionej formie. Świat zmierza nieustannie naprzód, a większość osób niechętnie sięga po... stare telefony. Ale może to nie do końca prawda, ponieważ Nokia kontynuuje produkcję swoich charakterystycznych "cegiełek", które są tanie, może niezbyt atrakcyjne wizualnie, ale przynajmniej nie ma w nich dostępu do platform typu TikTok. A to już sam w sobie ogromny atut!