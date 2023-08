Czy warto wybrać robota koszącego z systemem AGS? Sprawdziłem i znam już odpowiedź

W rozwiązaniu dostarczanym przez markę STIGA takiego ograniczenia nie ma. Mój robot wprawdzie nie parkuje pod ścianą, ale za to kryje się za rozłożystym krzewem. Ani razu nie zdarzyło się przy tym, żeby robot nie wrócił samodzielnie i precyzyjnie do stacji ładowania. Trzeba przy tym pamiętać, że żeby móc ustawić stację bazową w takim mniej dogodnym dla niej miejscu, należy zadbać o to, żeby moduł komunikujący się z GPS miał odpowiedni dostęp do satelitów. Można to uzyskać albo poprzez ustawienie bazy tak, żeby miała przed sobą wolny obszar w promieniu 120 stopni, albo wyjmujemy cały moduł ze stacji i montujemy go na odpowiednio wysokim wsporniku albo na dachu lub balkonie domu. Przy tej drugiej opcji potrzebny jest wprawdzie dodatkowy zasilacz, ale dzięki temu stacja bazowa pełni już rolę wyłącznie ładowarki i może stanąć w niemal dowolnym miejscu. Świetne, elastyczne rozwiązanie.