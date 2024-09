Ten tablet TCL zmienia sposób, w jaki będziesz czytać i pracować. Raz jest zwykły, raz jak papier

Producent wyposażył tablet w 14,3-calowy ekran NXTPAPER 3.0 pracujący w rozdzielczości 2400 x 1600 pikseli. Częstotliwość zastosowana w wyświetlaczu to 60 Hz, proporcje – 3:2, z kolei jasność to 400 nitów. Mamy więc tu do czynienia z prawdziwym gigantem, który zapewnia ogromną przestrzeń roboczą. W porównaniu do 10-calowych paneli mamy tu ponad 100 proc. więcej miejsca roboczego. Ekran ma też cienkie, symetryczne obramowanie.