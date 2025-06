Nie bądź jak Giertych. Nie publikuj swojego numeru PESEL w sieci

Dbanie o prywatność w sieci powinno być priorytetową kwestią dla każdego internauty. Czy poprzez korzystanie z darmowych VPN, czy po prostu uważanie na to, co się robi. Nasz PESEL to bardzo wrażliwy numer, który w niepowołanych rękach może być wykorzystany np. do zaciągnięcia pożyczki czy może wypłynąć do dark webu, gdzie przestępcy z przyjemnością wykorzystają go do swoich nielegalnych działań. Co prawda od jakiegoś czasu można go zastrzec w aplikacji mObywatel, jednak pamiętajmy, że to tylko półśrodek. Jak zauważyła nasza redakcyjna koleżanka, każdy system ma jeden słaby punkt, którym jest użytkownik.