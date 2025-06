Dostajesz fakturę od operatora i tracisz PC. Oszuści mają nowy sposób

Przestępcy internetowi korzystają z różnych wirusów - np. takich, które blokują dostęp do plików użytkownika i żądają okupu. Są też programy szpiegujące typu spyware oraz takie, które dają dostęp hakerowi do naszego pulpitu. Oznacza to, że najlepiej nie pobierać żadnych niepewnych załączników, które pochodzą z niesprawdzonych źródeł. Zresztą, podobnie jest z linkami. Co prawda w wielu przypadkach samo kliknięcie linku podejrzanej strony nie sprawi, że od razu stracimy dostęp do komputera lub oszczędności życia, ale zawsze lepiej dmuchać na zimne i unikać potencjalnych niebezpiecznych sytuacji.