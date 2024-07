Dark web. Czym jest i jak się do niego dostać

Przekazy medialne nie raz mówią o osobach, które weszły w posiadanie treści i nielegalnych przedmiotów poprzez internet. Za sprawą prasy, radia i telewizji pewnie wielokrotnie słyszałeś o "podejrzanym" który zakupił substancje odurzające, broń, półprodukty do tworzenia broni masowej, czy niepokojące materiały z udziałem dzieci, lub za pośrednictwem internetu komunikował się ze społecznościami samym istnieniem łamiącymi prawo.



W większości przypadków w takich sytuacjach użycie słowa "internet" to uproszczenie, które przeciętnemu zjadaczowi chleba pozwala pomyśleć "o wirtualnej przestrzeni, sieci łączącej wszystkie komputery na świecie". W rzeczywistości jednak mowa tu o tzw. technologii darknetu i istniejącemu w jego ramach dark webowi. Ale czym one są? Jak się do nich połączyć? Pokrótce wyjaśnię to w tym artykule.