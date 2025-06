Rząd tworzy oddział do walki z cyberatakami. Wyda miliony

– CSIRT Cyfra wzmocni krajowy system cyberbezpieczeństwa tam, gdzie dziś jest to najważniejsze – w sektorze infrastruktury cyfrowej. Zapewni operacyjne wsparcie, specjalistyczne kadry i zwiększy zdolność reagowania już na poziomie sektora. To inwestycja w kompetencje i realną gotowość do działania – podkreśla wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.