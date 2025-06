Odbierasz paczki, dostajesz bonusy. Tak chcą odciągnąć cię od innych automatów

To przede wszystkim pokazuje jednak, że nawet tak prozaiczna czynność, jak zamówienie i wyciągnięcie przesyłki z automatu paczkowego może stać się dziś tematem do analiz. Gdzie się bardziej opłaca, co można zyskać, po ilu przesyłkach zgarnie się nagrodę – jeśli ktoś macha na to ręką, to koło nosa może przechodzić sporo ciekawych ofert. Podobnie jak w przypadku aplikacji sklepowych, tak i tutaj stajemy się łowcami kodów i zniżek.