Mają już 10 tys. automatów. Chwalą się, gotowością na brak prądu

I faktycznie: automaty DPD przyklejają się do ścian, często widzę je pod blokami, tam, gdzie konkurencji nie ma. Zajmują mniej miejsca, więc wciskają się w niedostępne dla innych przestrzenie. Ma to swoje minusy, bo skrytek jest mniej, ale DPD nadrabia liczbą maszyn. Łatwiej zmieścić kilka niższych i węższych urządzeń niż w przypadku bardziej pojemnej i przez to rzucającej się w oczy konkurencji.