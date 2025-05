Magiczna bariera przebita. Tyle jest paczkomatów w całej Europie

W pierwszym kwartale 2025 r. InPost dołożył 3 tys. maszyn. I na tym nie poprzestanie. Planowana rozbudowa sieci zakłada dostawienie ok. 3 tys. paczkomatów w Polsce, 4 tys. w Belgii, Francji, Luksemburgu i Holandii, 4,5 tys. w Wielkiej Brytanii, 2 tys. na Półwyspie Iberyjskim i ok. 1 tys. we Włoszech.