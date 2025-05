Przy kasach samoobsługowych odsłaniamy się najbardziej. Mówią o nas więcej niż byśmy chcieli

Inny klient woli zapłacić gotówką, więc asystent samoobsługi, jak ładnie nazywa się teraz byłych kasjerów, nie może podejść np. do mojego punktu, bo musi wydać resztę. Nie wszyscy są cierpliwi. Irytują się, wyrażając opinie pod nosem, albo podchodzą do pracowników sklepu, chcąc wymusić pierwszeństwo w obsłudze. Nierzadko tworzy się chaos, zdezorientowani ludzie krzątają się przy kasach, szukając kogoś do pomocy. W miejscach, które miały uwolnić od konieczności męczącej gadki-szmatki, co chwila jesteśmy zależni od nielicznych już pracowników. Na dodatek trudno przewidzieć, co może być powodem blokady kasy. Źle zważony pomidor, nie ta bułka, co trzeba?