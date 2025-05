Ta kamera ma jeden piksel. Widzi więcej niż ludzkie oko

Obecnie system osiąga prędkość rejestrowania na poziomie nieco ponad 1 kl./s, ale teoretycznie możliwe jest zwiększenie tej wartości do 30 kl./s dzięki rzadkiemu próbkowaniu. Jest to technika pozyskiwania danych, w której nie rejestruje się każdej możliwej próbki, lecz wybiera się tylko niewielką, starannie dobraną część poszczególnych danych. Pozwala ona zredukować ilość potrzebnych do analizy danych i zmniejszyć zapotrzebowanie na moc obliczeniową. Zespół pracuje również nad poprawą jakości obrazu poprzez optymalizację wzorców projekcji i zastosowanie algorytmów głębokiego uczenia.