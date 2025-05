Samsung ogłasza nowe funkcje w telewizorach. Polubicie je

Samsung wprowadził w tym roku kilka nowych modeli do swojej flagowej serii OLED. Oferują świetną jakość obrazu, trochę tylko ubolewam, że wyłącznie jeden model korzysta z matrycy antyrefleksyjne, bo to wspaniałe rozwiązanie. Zostawmy to jednak, bo Samsung stworzył urządzenia, które nie dość, że zapewniają wspaniałe wrażenia wizualne, to jeszcze wzmocnił je pod kątem wrażeń z grania. Flagowy model ma częstotliwość odświeżania na poziomie 165 Hz, inne urządzenia mają 144 Hz, więc świetnie nadają się do gier, ale teraz będą jeszcze lepsze.