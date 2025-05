Nie będzie trzeba użerać się z kartą SIM. Dobra zmiana w telefonach

Android i iOS to zupełnie odmienny oprogramowania, dlatego Google i Apple muszą otworzyć się na nowe możliwości i współpracę. To dla nas, użytkowników byłaby naprawdę bardzo przydatna funkcja. Karty eSIM zyskują na popularności i coraz większa liczba telefonów obsługuje to rozwiązanie. Możliwość samodzielnego przeniesienia eSIM z iPhone’a na Androida zmniejszyłaby potrzebę kontaktu z operatorem do minimum.