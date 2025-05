Chińska rakieta zestrzeliła francuski myśliwiec. Tak wygląda wojna Indii i Pakistanu

PL-15 nie jest tylko klonem zachodnich technologii. To pocisk zaprojektowany od podstaw z myślą o nowoczesnym polu walki. Ma zasięg nawet do 200 km w wersji krajowej i około 145 km w wersji eksportowej PL-15E. Napędza go silnik rakietowy typu dual-pulse, co oznacza, że może przyspieszać dwukrotnie - raz po starcie i drugi raz w końcowej fazie lotu.