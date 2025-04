Polska kupiła w USA najnowocześniejsze rakiety. To będzie oręż dla naszych myśliwców

Kwota robi wrażenie – 1,33 mld dol., czyli w przeliczeniu około 5,5 mld zł. Ale to nie tylko rakiety. W pakiecie Polska otrzyma także sprzęt towarzyszący, części zapasowe, wsparcie logistyczne oraz szkoleniowe. Czyli wszystko, co potrzebne, by wprowadzić te rakiety do użytku i utrzymać je w gotowości bojowej przez długie lata.