Tak wygląda zapaść europejskiego giganta gier. Assassin’s Creed nie ratuje Ubisoftu

Na koniec dnia to Ubisoft jest domem dla takich wspaniałych serii jak Splinter Cell, Prince of Persia czy Far Cry, z którymi mam masę świetnych wspomnień. To też jeden z niewielu bastionów wyrównanej rywalizacji między Europą oraz Stanami na ringu nowych technologii. Dlatego liczę, że giełdowy spadek doprowadzi do przebudzenia, ale nie do kapitulacji giganta. Przecież oczekiwane przeze mnie Heroes of Might and Magic: Olden Era samo się nie sfinansuje.