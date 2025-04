Jeśli czekasz na Samsunga Galaxy S25 FE, to mam wiadomość: nie czekaj

Nowy wyciek, za który odpowiada serwis Android Authority sugeruje, że nadchodzący Samsung Galaxy S25 FE zostanie wyposażony w układ Exynos 2400e. Najciekawszym elementem przecieku jest fakt użytego procesora - Exynos 2400e to dokładnie ten sam czip, który Samsung zastosował w bezpośrednim poprzedniku, czyli w Galaxy S24 FE. A to oznaczałoby, iż w kwestii wydajności oba urządzenia okazałyby się dokładnie takie same.