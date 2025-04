Rekord głupoty influencerów pobity. Popłynął na zakazaną wyspę, mógł zabić jej całą społeczność

Historia Neo-Orientalisty to kolejny przykład na to, jak bardzo niektórym influencerom brakuje refleksji. Bo choć wydaje się, że filmik na YouTube to tylko kontent, to w tym przypadku mógł on zakończyć się tragedią. Nie tylko osobistą, jak w przypadku Johna Chaua. Mógł też – dosłownie – unicestwić cały, unikalny naród.