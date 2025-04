Oto nowy polski dron wojskowy. Jeździ, lata, strzela i ratuje rannych

Dron Raven to nie kolejny quadrocopter z supermarketu. To zaawansowana, autonomiczna platforma powietrzna, która nie tylko obserwuje, ale aktywnie wspiera działania lądowe. Może przenosić do 12 kg ładunku – od sprzętu medycznego po amunicję – i dostarczyć go dokładnie tam, gdzie potrzeba. Maksymalna masa startowa wynosi 24 kg, a zasięg sterowania sięga 15 km. To pozwala prowadzić misje poza zasięgiem wzroku operatora – w trybie BVLOS (Beyond Visual Line of Sight).