Pierwszy raz wyhodowano takie mięso w laboratorium. Przełom na talerzu coraz bliżej

Nie jest to jeszcze produkt gotowy do zjedzenia. Mięso zostało wyhodowane z użyciem materiałów, które nie spełniają norm spożywczych, więc badacze - mimo ogromnej ciekawości - jeszcze go nie spróbowali. Ale to nie przeszkadza im prowadzić rozmów z firmami, które chciałyby zainwestować w rozwój tej technologii i doprowadzić ją na nasze talerze.