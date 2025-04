Chiny rezygnują z zakupów Boeinga. Wojna handlowa gigantów wkracza na nowy poziom

No i mamy kolejny odcinek telenoweli pod tytułem "Starcie Tytanów" ze Stanami Zjednoczonymi i Chinami w roli głównej. Tym razem oberwało się Boeingowi, gigantowi lotniczemu zza oceanu. Jak donosi Bloomberg News, Pekin nakazał swoim narodowym liniom lotniczym wstrzymanie odbioru nowych samolotów tej firmy. Ale to nie wszystko. Chińczycy idą na całość i ogłosili, że przestaną kupować części i komponenty lotnicze od amerykańskich producentów. Wygląda na to, że handlowa przepychanka wchodzi na zupełnie nowy, wyższy poziom.