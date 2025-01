Boeing 747 przeleciał z prędkością ponaddźwiękową z Las Vegas do Londynu. Jak to możliwe?

Lot British Airways z Las Vegas do Londynu dość niespodziewanie i z całą pewnością nie według planu lotu osiągnął prędkość nieodległą prędkości dźwięku. Na dziś żaden samolot pasażerki nie osiąga prędkości naddźwiękowych - jedyny w historii do tego zdolny Concorde nie jest już wykorzystywany. Nietypowy lot to efekt ekstremalnej pogody i huraganu Eowyn.