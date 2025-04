Apple idzie na noże z Metą. Wyda okulary, które już gdzieś widziałem

Tymczasem na horyzoncie pojawia się kolejna potencjalna kategoria produktów, w której Apple może chcieć zaznaczyć swoją obecność: inteligentne okulary. Co ciekawe, liderem w tej dziedzinie, przynajmniej jeśli chodzi o popularność, wydaje się Meta we współpracy z Ray-Ban. Ich podejście jest jednak inne niż to, co próbowano osiągnąć z Google Glass czy nawet z Vision Pro.