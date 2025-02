Spójrz na swoją firmę oczami hakera i sprawdź, jak się bronić

Z roku na rok liczba ataków rośnie i stają się one coraz bardziej wyrafinowane, co obrazują raporty CERT Orange Polska. Cyberprzestępcy łamią zabezpieczenia, a ich łupem co rusz padają konta w usługach online, przez co mogą okraść firmę z pieniędzy, wykraść z niej poufne dane lub sparaliżować jej działalność. To wszystko przekłada się na wymierne straty. Zarówno finansowe, jak i wizerunkowe.