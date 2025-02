Katalog nadchodzących gier na wyłączność rozczarowuje. Mówię to ze smutkiem, jako fan PS5

Brakuje mi nowej odsłony God of War, kolejnego Killzone lub następnego Uncharted. Brakuje mi Bloodborne 2, chciałbym kolejne Resistance albo nawet SOCOM-a. Nie obraziłbym się na The Last of Us Part 3. Fani PlayStation zawsze mieli przed sobą soczystą marchewkę, w postaci wielkiego, ambitnego projektu ze znanej i ukochanej serii, mającej długą tradycję w rodzinie PlayStation. Teraz czegoś takiego nie widzę.