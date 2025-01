Wykopią tunele dla szybkich pociągów. Jeden będzie prawdziwym rekordzistą

Najbardziej lubię wjeżdżać pociągiem do Katowic. Ostatni etap podróży to jazda na wysokości pierwszego piętra kamienic, można prawie zaglądać do okien mieszkańcom. W dole przemyka miasto, które przez chwilę obserwujemy z góry. Uwielbiam też fragment w Gdańsku – z dworca Głównego na Wrzeszcz, kiedy mija się stocznię i można podziwiać imponujące żurawie. Przejazd przez Warszawę też o dziwo jest przyjemny, szczególnie przez Wisłę, kiedy widać panoramę starówki i wyrastające wieżowce. Do Łodzi wjeżdża się nudno – bokiem, trochę po cichu, od mało ciekawych stron. Czasami jednak oddalenie się też ma swoje zalety. Przez to, że tory poniekąd omijają centrum Kalisza można oglądać z daleka nie tylko starówkę. Tak dostrzegłem fascynujący kościół. Zupełnie przypadkowo, mignął mi po drodze i od razu wiedziałem, że muszę go zobaczyć.