Takie selfie chciałby mieć każdy. Jest tylko jeden mały problem

I w takich właśnie okolicznościach powstało to niezwykłe zdjęcie. Na wizjerze hełmu Nicka Hague’a odbija się nie tylko on sam z aparatem w dłoni, ale także fragment teleskopu NICER. To prawdziwa gratka dla miłośników kosmosu i fotografii. Zdjęcie to szybko obiegło internet, stając się kolejnym dowodem na to, że kosmos wciąż nas fascynuje i inspiruje. Pokazuje również, jak zaawansowana technologia, taka jak NICER, łączy się z ludzką eksploracją kosmosu.