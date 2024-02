Pamiętasz pierwsze zdjęcie Ziemi z kosmosu? To było niezwykłe osiągnięcie techniczne

Zdjęcie wykonane przez Explorer 6 było nie tylko pionierskim osiągnięciem technicznym, ale także ważnym krokiem w rozwoju badań kosmicznych i meteorologicznych. Zdjęcie to pokazało, że można obserwować Ziemię z kosmosu i uzyskiwać z tego informacje o jej stanie i zjawiskach atmosferycznych. Zdjęcie to zainspirowało także wiele osób do zainteresowania się kosmosem i jego pięknem.