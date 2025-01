Przewodził jednemu z najniebezpieczniejszych miejsc w internecie. Trump anulował mu dożywocie

Trump podczas konwencji Partii Libertariańskiej w maju ubiegłego roku zapowiedział uwolnienie Rossa już pierwszego dnia prezydentury i powtórzył tę deklarację podczas corocznej konferencji Bitcoin w Nashville w październiku. Tego samego dnia opublikował on wpis zawierający hashtag #FreeRossDayOne, który szybko zdobył popularność w mediach społecznościowych. A to ze względu na fakt, że Silk Road prowadzone przez Rossa Ulbrichta przyczyniło się do popularyzacji kryptowalut - w tym najbardziej znanego Bitcoina - jako środka płatniczego. Jak informuje amerykański The New York Times, przez lata zwolennicy Ulbrichta twierdzili, że jego wyrok był zbyt surowy i często skandowali hasło „Uwolnić Rossa” w Internecie i na spotkaniach branżowych.