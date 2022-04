Spędzi resztę życia w więzieniu, ale bez długów. To koniec najsłynniejszego sklepu internetowego z narkotykami

Silk Road, bo tak nazywał się internetowy sklep z narkotykami, spotkał się z ogromnym sukcesem. Doczekał się wielu klonów, które z mniejszym bądź większym powodzeniem funkcjonują do dziś, znacząco ułatwiając dostęp do substancji zakazanych (choć nadal zamawianie przez darknet narkotyków jest ryzykowne za sprawą rutynowych kontrol policji paczek pocztowych i kurierskich). Silk Road stał się symbolem niezaradności organów ścigania. Te na skutek upokorzenia stały się wyjątkowo zdeterminowane. Z niemałym trudem doprowadziły w 2015 r. do zamknięcia Silk Road i aresztowania jego twórcy.