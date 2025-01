Rosja zrobi własne PlayStation, Xboksa i Steam. Tyle, że chyba nie będzie w co grać

Specyfika procesora Elbrus sprawia, że nie jest możliwym łatwe przenoszenie gier pisanych na zachodnie urządzenia do gier wideo. To oznacza, że siłą rzeczy rosyjska konsola doczeka się biblioteki gier na wyłączność, budowanych przez rosyjskie studia deweloperskie. Niestety z kompetencjami tych ostatnich do tej pory bywało różnie. Tetris to wielkie osiągnięcie rosyjskiej myśli informatycznej, ale niestety jedno z dość nielicznych.