Gra z zaborczą dziewczyną to nowy fenomen. Jest darmowe demo

Podobno od miłości do nienawiści jest bardzo krótka droga. Czasem tak krótka, że ktoś woli zabić, niż pozwolić odejść. Dlatego zaczynamy zwracać uwagę na pewne detale. Jak to, gdy dziewczyna sięga po nóż, kiedy zbliżamy się do wyjścia. Albo jak to, że Mita prędzej wmusi w nas trzecią porcję obiadu niż pozwoli odejść od stołu i wrócić do realnego świata.