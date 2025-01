Nie może być za bogato. Apple oszczędzi na tanim iPhonie

Właśnie dlatego notch w iPhonie SE 4 jest tak prawdopodobny. Apple zawsze dąży do tego, aby jasno wyróżnić swoje flagowe modele od tańszych alternatyw. Dynamic Island stała się jedną z kluczowych cech iPhone'ów, a jej brak w SE 4 jeszcze bardziej podkreśli różnicę między nimi. To taki cwany zabieg marketingowy, który ma zachęcić klientów do sięgnięcia głębiej do kieszeni i wyboru droższego modelu. Apple zawsze chce przekonać cię do zakupu droższego modelu. Zawsze.