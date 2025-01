Gdyby się tak nie stało, to my Polacy możemy czuć się wyróżnieni. Nie będzie to jednak pierwszy raz - wystarczy spojrzeć na fakt, że od kilku lat Polska jest jednym z niewielu państw, w którym Samsung udostępnia OneUI w wersji beta, pozwalając polskim użytkownikom smartfonów Galaxy przedpremierowo testować najnowsze oprogramowanie. Najnowszy One UI 7 jest dostępny w Polsce i tylko pięciu innych krajach. Funkcje Galaxy AI od początku również były dostępne w języku polskim.