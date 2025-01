Powrót małych smartfonów? Z tym świetnym modelem może się to udać

Co prawda pojęcie mały smartfon zmieniło się w ostatnich kilkunastu latach – wystarczy spojrzeć na to, że na początku ubiegłej dekady standardem były urządzenia z ekranami o przekątnej 4 cali. 7-calowe panele były zarezerwowane dla tabletów, tymczasem dziś to smartfony mają wyświetlacze o takiej przekątnej. Małe telefony to natomiast sprzęty z panelami ok. 6 cala typu iPhone 16/16 Pro czy Galaxy S24. Niedługo również OnePlus wejdzie w świat urządzeń, których nie nazwiemy patelniami.