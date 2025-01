Miasta postawiły na wodór, a teraz trzeba płacić. Wodorowa bańka może pęknąć

Roczny koszt takiego programu wyniósłby od 50 do 100 mln zł (na dodatek mógłby się zwiększyć, gdyby popularność wodorowców w miastach wzrosła), ale za to – jak wyliczają samorządowcy – poprawiłoby się powietrze w miastach, zredukowano by liczbę emisji gazów cieplarnianych i wszystkim żyłoby się zdrowiej, co z kolei obniżyłoby koszty związane ze służbą zdrowia.