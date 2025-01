To pierwsza taka konsola i prawdziwy konkurent dla Steam Decka

Jeśli orientujecie się w rynku konsol przenośnych, to powinniście wiedzieć, że zdecydowana większość tzw. handheldów działa na systemie Windows. Oprogramowanie Microsoftu z jednej strony zapewnia doświadczenia znane z komputerów osobistych i pozwala na uruchomienie najpopularniejszych aplikacji, w tym sklepów z grami typu Epic Games Store, GOG, Steam. Z drugiej, nie jest to system dostosowany do małych urządzeń z ok. 8-calowych ekranami, które steruje się za pomocą gałek analogowych. SteamOS został stworzony z myślą o przenośnych konsolach, lecz jak dotąd był dostępny tylko na Steam Decku. Teraz to się zmienia.