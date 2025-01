Kiedyś karta kredytowa, dziś aplikacja. Tak mają dzisiaj nad nami władzę

Wspominałem już o awanturze pod automatami paczkowymi, a takich korzyści będzie tylko przybywać. Już teraz w niektórych sklepach można skanować produkty aplikacją od razu przy wkładaniu do koszyka. Potem i tak musimy podejść do kasy, ale nabija się już nie kupowane rzeczy, a sam kod QR. Mimo wszystko jest to pewna oszczędność czasu, więc nie przepadną te szanse, które „mają zwyczaj pojawiania się nagle, by za chwilę z rąk się wymknąć” czy doznania, których nie doświadczyliśmy, jak pisał Bauman. Bo właśnie po to się spieszymy, prawda? Żeby niczego nie przegapić, na nic się nie spóźnić, korzystać z możliwości, jakie są dawane. Wprawdzie nie zawsze konkretnie wiadomo o co chodzi, to bardzo mgliste pojęcia, ale tak czy siak – trzeba pędzić.