Kilka tysięcy złotych za wędkowanie? Wszyscy będziemy płacić

I to nie dlatego, że będziemy chcieli otrzymywać jakościowe dziennikarstwo, poprzedzone wielotygodniowymi śledztwami i analizami. Zapłacimy za źródła, które dadzą nam pewność, że to, co w nich wyczytamy, będzie prawdziwe. Obecnie przygotowując się do dowolnego artykułu więcej czasu spędzam na weryfikacji treści, niż na pisaniu go. W dobie fake newsów, sztucznej inteligencji i bezrefleksyjnego podawania treści dalej prawda zaczyna być na wagę zdrowia. W Nowy Rok pół internetu zachwycało się niesamowitym pokazem chińskich dronów, który okazał się nieprawdziwy. Widziałem wyświetlenia filmów pokazujących spektakl i wyświetlania tych, które go wyjaśniały. Powiedzieć, że mało kto dotarł do prawdy, to nic nie powiedzieć.