Uczniowie dostaną nową rządową apkę. Koniec z plastikową legitymacją

Ciekawe jest to, że w Polsce jest już dostępna elektroniczna mLegitymacja będąca częścią aplikacji mObywatel. Rządowa strona informuje, że jest to dokument stworzony z myślą o uczniach i uczennicach szkół podstawowych i ponadpodstawowych, choć z rozwiązania mogą skorzystać również studenci. Obecne rozwiązanie działa na identycznej zasadzie co nadchodząca dedykowana aplikacja – również pozwala korzystającemu zrezygnować z klasycznego dokumentu i używać elektronicznej wersji do uzyskiwania zniżek i ulg stworzonych dla uczniów.