Zmiany w mObywatelu. Jedna nowość jest wyjątkowo na czasie

Wczoraj wieczorem naprawdę trudno się oddychało. Są alerty RCB, są ostrzeżenia – w Poznaniu zaleca się unikania dłuższej aktywności na powietrzu. Informacji nt. tego, czym oddychamy, nie brakuje, ale co z tego? Swego czasu naiwnie sądziłem, że im większy dostęp do komunikatów, tym większy będzie nacisk, by o lepsze powietrze walczyć. Nic z tego. Zaglądając do mObywatela możemy mieć potwierdzenie, że to, co czujemy, to nie przypadek. Szkoda, że tyle musi wystarczyć.