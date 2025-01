Już nie tylko mObywatel. PESEL zastrzeżesz w aplikacji banku

Od 1 czerwca 2024 r. to banki, SKOK-i, kredytodawcy, firmy telekomunikacyjne oraz notariusze weryfikują, czy PESEL został zastrzeżony. Jeśli tak, a mimo to udzielą kredytu czy doprowadzą do zawarcia umowy, ofiara oszustwa nie będzie obciążona finansowymi konsekwencjami. Zastrzeżenie PESEL-u chroni więc przed stresem związanym z udowadnianiem, że padło się ofiarą oszustów i to nie my zaciągnęliśmy pożyczki. Rzecz jasna nie jest lekarstwem na całe zło i nie sprawi, że przestajemy być atrakcyjnym kąskiem dla oszustów, ale może uchronić przed częścią nieprzyjemnych konsekwencji.