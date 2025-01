Elektroniczny list polecony już jest. Można wysyłać i odbierać pisma urzędowe poprzez e-Doręczenia  

Aby korzystać w nowego rozwiązania, wystarczy założyć adres i skrzynkę do e-Doręczeń. Można to zrobić w kilku prostych krokach, składając wniosek poprzez stronę mObywatel.gov.pl. Dokładna instrukcja, jak to zrobić, znajduje się tutaj. Po aktywacji osobista skrzynka do doręczeń elektronicznych jest dostępna z poziomu komputera lub telefonu w dowolnym miejscu i o każdej porze.