Aplikacja największego banku w Polsce nie będzie działać prawidłowo. Musisz o tym wiedzieć

To nie tak, że podczas przeprowadzania prac technicznych aplikacja IKO zostanie całkowicie uceglona. Oprogramowanie powinno umożliwiać zalogowanie się do konta, natomiast niektóre funkcje mogą czasowo nie działać. Jeśli macie do wykonania ważne transakcje – przelewy, zakupy i chcecie mieć pewność, że zostaną zrealizowane, to bank zaleca wykonać je odpowiednio wcześniej. Gdy zobaczycie błąd związany z transakcją, zawsze można spróbować wykonać ją jeszcze raz. Albo poczekać do zakończenia prac.