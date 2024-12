W aplikacji banku PKO pojawiła się przydatna nowość. Chodzi o płatności BLIK

Odświeżone wydanie BLIKA powtarzalnego naprawia kluczowe problemy poprzednika. Usługa może zostać wprowadzona przez sprzedawcę do sklepu internetowego lub aplikacji mobilnej w jednym z trzech modeli. Pierwszy z nich zakłada automatyczną autoryzację bez potwierdzenia płatności ze stałą kwotą i częstotliwością. To rozwiązanie idealne do subskrypcji oraz innych abonamentów.