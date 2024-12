Odpalasz aplikację bankową i robisz tam zakupy. To coś szalonego

Do aplikacji trafiają coraz to nowsze funkcje umożliwiające zrealizowanie płatności za parking, kupna biletu w komunikacji miejskiej, a nawet zakupu kart podarunkowych do gier i nie tylko. Teraz do listy udogodnień trafi funkcja mOkazje zakupy, która integruje ofertę Morele.net w oprogramowaniu mBanku. Rozwiązanie ma być dostępne w nadchodzącej wersji aplikacji. Jak będzie działać? Na pulpicie użytkownika pojawi się zakładka Zakupy, która pokaże lwią część produktów platformy e-commerce Morele.net wraz z promocjami i okazjami dnia.