Polski fintech zmienił zasady weryfikacji. Polacy się burzą, a my pytamy PayPo o co chodzi

Polski fintech PayPo wsławił się w polskim internecie i poza nim oferowaniem usług odroczonej płatności - popularne "kup teraz, zapłać później". Z usług PayPo skorzystamy w najpopularniejszych polskich sklepach z ubraniami, elektroniką, marketach budowlanych, w drogeriach czy na Allegro. A to tylko najbardziej znany aspekt działalności PayPo, bo w lipcu spółka otrzymała od Komisji Nadzoru Finansowego licencję krajowej usługi płatniczej, co oznacza dla PayPo możliwość m.in. wydawania kart płatniczych.



Jednak ostatnio można zaważyć rosnące niezadowolenie klientów PayPo. Dzieje się tak z powodu wprowadzenia nowego wymogu weryfikacji konta poprzez przesłanie krótkiego nagrania wideo twarzy i zdjęcie dowodu osobistego. Według deklaracji PayPo z połowy października wideoweryfikacja ma być jedną z metod potwierdzania tożsamości, jednak obecnie pozostaje jedyną, zmuszając użytkowników do pokazania siebie i swojego dowodu osobistego przed aparatem smartfona.